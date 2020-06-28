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28 Haziran 2020, Pazar
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Arnavut joker Xhaka

Arnavut joker Xhaka

, 'in 29 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu 'ya kanca taktı. 'den Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Basel ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten Taulant Xhaka için devreye girdi.

, 'in 29 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu 'ya kanca taktı. 'den Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Basel ile sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan ve ayrılmak istediğini kulübüne ileten Taulant Xhaka için devreye girdi. Beşiktaş'ın transfer için çok büyük bir teklifinin olmayacağı ancak Basel'in beklentisinin de makul bir bonservis olduğu vurgulandı. Kariyerini İsviçre'de geçiren ve Basel dışında 1 sezon kiralık olarak Grasshoppers forması giyen Taulant Xhaka, Arsenalli Granit Xhaka'nın ağabeyi... Defansif orta saha dışında stoper ve sağ bek olarak da görev alabilen Xhaka, bu sezon 36 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
  1. 28.6.2020
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