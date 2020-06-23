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23 Haziran 2020, Salı
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Kalede yeni umut !

Kalede yeni umut Emre!

1 numara arayışlarını sürdüren 'ta yeni bir kalecinin yıldızı daha parlıyor. Henüz 16 yaşında olan ve Beşiktaş'ın takımında oynayan Bilgin, A takımla idmanlara çıkmaya başlayacak.

1 numara arayışlarını sürdüren 'ta yeni bir kalecinin yıldızı daha parlıyor. Henüz 16 yaşında olan ve Beşiktaş'ın takımında oynayan Bilgin, A takımla idmanlara çıkmaya başlayacak. Genç kaleci Emre'nin gelecek sezon Utku'nun yerine Beşiktaş'ın A takım kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
  1. 23.6.2020
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