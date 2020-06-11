Negredo derbileri kıyasladı! "Türkiye'deki maçlar çok sertti"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Neşreden kariyerinde oynadığı derbileri karşılaştırdı. İspanyol basınına konuşan 34 yaşındaki golcü, Türkiye'de siyah-beyazlı formayla çıktığı derbi maçların çok özel olduğunu söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Sevilla ile Betis arasındaki Endülüs derbisi öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde oynadığı derbi maçlarını karşılaştıran 34 yaşındaki İspanyol golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerin çok özel olduğunu söyledi.
"TÜRK TARAFTARLAR ÇILGIN"
Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı oynadığımız derbiler çok sertti, çok farklı maçlardı. Türk taraftarlar çılgın. Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun" ifadelerini kullandı.
Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla 2017-2018 sezonunda toplam 49 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 10 da asist yaptı.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 18:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Negredo derbileri kıyasladı! "Türkiye'deki maçlar çok sertti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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