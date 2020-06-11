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11 Haziran 2020, Perşembe
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Negredo derbileri kıyasladı! "'deki maçlar çok sertti"

Negredo derbileri kıyasladı! "Türkiye'deki maçlar çok sertti"

'ın eski futbolcusu Alvaro Neşreden kariyerinde oynadığı derbileri karşılaştırdı. İspanyol basınına konuşan 34 yaşındaki golcü, 'de siyah-beyazlı formayla çıktığı derbi maçların çok özel olduğunu söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Kariyerini ekibi Al Nasr'da sürdüren 'ın eski futbolcusu , Sevilla ile Betis arasındaki Endülüs derbisi öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde oynadığı derbi maçlarını karşılaştıran 34 yaşındaki İspanyol golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerin çok özel olduğunu söyledi.

"TÜRK TARAFTARLAR ÇILGIN"

Tecrübeli futbolcu, "'de ya da 'a karşı oynadığımız derbiler çok sertti, çok farklı maçlardı. Türk taraftarlar çılgın. Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla 2017-2018 sezonunda toplam 49 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 10 da asist yaptı.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 18:59
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