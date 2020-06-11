Negredo derbileri kıyasladı! "Türkiye'deki maçlar çok sertti"

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Sevilla ile Betis arasındaki Endülüs derbisi öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde oynadığı derbi maçlarını karşılaştıran 34 yaşındaki İspanyol golcü, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerin çok özel olduğunu söyledi.

"TÜRK TARAFTARLAR ÇILGIN"

Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı oynadığımız derbiler çok sertti, çok farklı maçlardı. Türk taraftarlar çılgın. Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla 2017-2018 sezonunda toplam 49 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 10 da asist yaptı.