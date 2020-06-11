Canlı yayında açıkladı! Gökhan Akkan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
Loris Karius ile karşılıklı olarak yollarını Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı transfer edeceği iddia edilmişti. Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son durumu canlı yayında açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz, Radyospor canlı yayınına konuk oldu. Transfer gündemiyle ilgili konuşan Yavuz, Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı transfer edeceği iddialarına da değindi.
Akkan için herhangi bir teklif olmadığını belirten Hasan Yavuz, "Gökhan Akkan bizim çok değerli bir kardeşimiz. Takıma kattıkları ortada. Kendisiyle ilgili bize ulaşan resmi bir transfer teklifi yok. Sezon sonunda Gökhan için görüşelim diye söz verdiğimiz bir kulüp de bulunmuyor" dedi.
"EĞER TEKLİF GELİRSE ..."
Teklif gelmesi durumunda hem tecrübeli kalecinin hem de kulübün menfaatlerinin ön plana çıkacağını ifade eden Yavuz, "Vedat Muriqi'nin de normalde gitmesini istemiyorduk. Ama hem kulübün hem de oyuncumuzun menfaatleri söz konusuydu. Böyle durumlarda başkanımızın da ifade ettiği gibi biz oyuncumuzun önünü açmaktan yana bir tavır alırız. Gökhan, şu anda Rizespor'un kalan maçlarına konsantre ve transfer konusunu kafasına takmıyor" diye konuştu.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 16:08
- Canlı yayında açıkladı! Gökhan Akkan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
- Lille müjdeyi verdi! "Yusuf Yazıcı geri döndü"
- Tarih verildi UEFA toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak?
- Rus basını duyurdu! Fenerbahçe Sırp derbisinde o golcüyü izledi
- TFF'den VAR odalarına corona virüsü ayarı
- Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!
- Tahir Karapınar'dan Vedat Muriqi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
- Sergen Yalçın yeni kalecisini seçti! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i
- Yeni Fenerbahçe böyle! Tahir Karapınar ve Emre Belözloğlu...
- Galatasaray zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Rizespor maçı 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Canlı yayında açıkladı! Gökhan Akkan Beşiktaş'a transfer olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.