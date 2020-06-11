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11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Canlı yayında açıkladı! Gökhan Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Canlı yayında açıkladı! 'a olacak mı?

Canlı yayında açıkladı! Gökhan Akkan Beşiktaş'a transfer olacak mı?

ile karşılıklı olarak yollarını 'ın 'dan edeceği iddia edilmişti. Rizespor Kulübü basın sözcüsü Bakır, son durumu canlı yayında açıkladı.

Kulübü basın sözcüsü , Radyospor canlı yayınına konuk oldu. gündemiyle ilgili konuşan Yavuz, ile yollarını ayıran 'ın 'ı transfer edeceği iddialarına da değindi.

Akkan için herhangi bir teklif olmadığını belirten Hasan Yavuz, "Gökhan Akkan bizim çok değerli bir kardeşimiz. Takıma kattıkları ortada. Kendisiyle ilgili bize ulaşan resmi bir transfer teklifi yok. Sezon sonunda Gökhan için görüşelim diye söz verdiğimiz bir kulüp de bulunmuyor" dedi.

"EĞER TEKLİF GELİRSE ..."

Teklif gelmesi durumunda hem tecrübeli kalecinin hem de kulübün menfaatlerinin ön plana çıkacağını ifade eden Yavuz, "Vedat Muriqi'nin de normalde gitmesini istemiyorduk. Ama hem kulübün hem de oyuncumuzun menfaatleri söz konusuydu. Böyle durumlarda başkanımızın da ifade ettiği gibi biz oyuncumuzun önünü açmaktan yana bir tavır alırız. Gökhan, şu anda Rizespor'un kalan maçlarına konsantre ve transfer konusunu kafasına takmıyor" diye konuştu.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 16:08
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