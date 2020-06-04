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04 Haziran 2020, Perşembe
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alacaklarını istedi

Mohamed Elneny alacaklarını istedi

’a ’den kiralık gelen , 600 bin euro’luk alacağının hepsini istedi, yönetim ipleri kopardı.

'ta Loris Karius'tan sonra şimdi de krizi patlak verdi... 'den kiralık gelen Elneny, 600 bin euro'luk alacağı için bir süre önce ihtar çekmişti. Başkan futbolculardan destek istediğini belirtirken, bunun oynanmayan dönemin maaşlarının silinmesi olduğu kaydedildi. Ancak Mısırlı futbolcu talebi reddederek, Kovid-19 sebebiyle lige verilen ara dahil tüm alacaklarının ödenmesini tekrar istedi. İhtar sonrası elinde koz bulunduran 27 yaşındaki ön libero, "Ligler başlayana kadar paramın ödenmesini istiyorum" cevabını vererek, aksi takdirde ayrılacağının sinyalini de iletti. Teknik direktör 'ın yeniden kiralanması noktasında olumlu görüş verdiği Elneny'nin bu davranışından dolayı artık kiralanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
  1. 4.6.2020
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