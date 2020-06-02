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02 Haziran 2020, Salı
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’da çifte mesai

Kara Kartal’da çifte mesai

bir günlük iznin ardından çalışmalarına dün çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında salonda çalışan siyah-beyazlılar, denge ve kuvvet idmanı gerçekleştirdi. Akşamki çalışma ise sahada yapıldı.

bir günlük iznin ardından çalışmalarına dün çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında salonda çalışan siyah-beyazlılar, denge ve kuvvet idmanı gerçekleştirdi. Akşamki çalışma ise sahada yapıldı. Taktik denemeler üzerinde duran Beşiktaş ardından çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı. Hazırlıklar bugün devam edecek.
  1. 2.6.2020
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