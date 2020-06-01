Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum
Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın ezeli rakip Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Siyah-beyazlılardaki bu gelişmenin ayrıntılarını, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan aktardı. Uzundurukan, "Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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