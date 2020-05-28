BAE ekiplerinden Al Nasr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, antrenmanlara evinde devam ediyor. Yıldız futbolcunun idmanda giydiği Beşiktaş tişörtü ise dikkat çekti.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, eski takımını unutamıyor.
Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımalarından Al Nasr'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.
Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 12:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Negredo antrenmanda! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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