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28 Mayıs 2020, Perşembe
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antrenmanda! ...

Negredo antrenmanda! Beşiktaş...

BAE ekiplerinden 'da forma giyen 'ın eski golcüsü Alvaro , antrenmanlara evinde devam ediyor. Yıldız futbolcunun idmanda giydiği Beşiktaş tişörtü ise dikkat çekti.

Bir dönem forması giyen İspanyol golcü Alvaro , eski takımını unutamıyor.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımalarından 'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.

Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 12:29
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