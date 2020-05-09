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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı yıldız açıkladı! ''Kaka çağırdı reddettim''

Boateng: Kaka çağırdı gitmedim

Boateng: Kaka çağırdı gitmedim

’ın Ganalı oyuncusu , “Kaka, ’te oynarken beni çağırdı ama onu reddettim” yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların kiralık yıldızı , 'nın eski kalecisi Tony Meola ve Brian Dunseth'in yönettiği, SiriusXM FC isimli kanalına konuştu ve Kaka'nın Orlando'da oynarken kendisini ABD Ligi 'e davet ettiğini açıkladı. Ganalı oyuncu, "Beş yıl önce Orlando'yla imzalamaya yakındım. Bana teklifi gönderdiler. Koçla iyiydim ama bana karar vermem için on saat verdiler. Baba, koca ve oyuncu olarak karar vermeliyim, fakat on saat yeterli değildi. Bu yüzden teklifi reddetmek zorunda kaldım" dedi. Kevin Boateng ayrıca sponsoru ile konuştuğunu ve "MLS'ye gitme şansım olursa hazır olun çünkü bir şeyler yapacağız" dediğini de itiraf etti.

  1. 9.5.2020
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