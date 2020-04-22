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22 Nisan 2020, Çarşamba
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’ın yerine Melih

Dorukhan’ın yerine Melih

Kulübün eski yöneticilerinden , Başkan 'nin danışmanlığı görevini bıraksa da, kulübe yardım etmeye devam ediyor.

Kulübün eski yöneticilerinden , Başkan 'nin danışmanlığı görevini bıraksa da, kulübe yardım etmeye devam ediyor. Bir önceki feda döneminde takıma katılan gurbetçi oyuncuların transferinde söz sahibi olan Altınsay bu kez de Rapid Wien'de oynayan 19 yaşındaki Melih İbrahimoğlu'nu önererek, 'ın yerini doldurabileceğini Başkan Çebi'ye iletti.
  1. 22.4.2020
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