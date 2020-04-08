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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Yeniden yapılandırılacak

Yeniden yapılandırılacak

Başkanı , A 'a önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran, "Devletler vatandaşlarına destek olmaya çalışıyor, şirketler ayakta kalmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken herkes çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Futbolcuların ve çalışanlarının bunun dışında kalması düşünülemez zaten. her şey yeniden yapılandırılacaktır, bunun başka bir çaresi yok" dedi.

Başkanı , A 'a önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran, "Devletler vatandaşlarına destek olmaya çalışıyor, şirketler ayakta kalmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken herkes çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Futbolcuların ve çalışanlarının bunun dışında kalması düşünülemez zaten. her şey yeniden yapılandırılacaktır, bunun başka bir çaresi yok. Bu yıl bırakın haziranda ligi oynamayı, 2020-21 sezonunda oynanmasının bile meçhul olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımızla da henüz para işini konuşmadık. Sözleşmelerle ilgili de ve 'ye bağlıyız" diye konuştu.
  1. 8.4.2020
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