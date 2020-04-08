Yeniden yapılandırılacak
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran, "Devletler vatandaşlarına destek olmaya çalışıyor, şirketler ayakta kalmaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken herkes çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Futbolcuların ve futbol çalışanlarının bunun dışında kalması düşünülemez zaten. Mutlaka her şey yeniden yapılandırılacaktır, bunun başka bir çaresi yok" dedi.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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