Dorukhan: Kontrat vakti değil!
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz kamuoyuna seslendi. Milli futbolcu, "Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız, maalesef yanlış anlaşıldı" dedi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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