Dorukhan: Kontrat vakti değil! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Dorukhan: Kontrat vakti değil!

Dorukhan: Kontrat vakti değil!

kamuoyuna seslendi. Milli futbolcu, "'a imza attığım para konuşmadım, bugün de vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız, maalesef yanlış anlaşıldı" dedi.

kamuoyuna seslendi. Milli futbolcu, "'a imza attığım para konuşmadım, bugün de vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız, maalesef yanlış anlaşıldı. Kulübümde mutluyum. Algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey halledilir" dedi.
  1. 5.4.2020
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