Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı zorlu derbinin hazırlıklarına da başladı.
Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.
DORUKHAN BİREYSEL ÇALIŞTI
Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 09.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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