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09 Mart 2020, Pazartesi
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, derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

'in 26'ıncı haftasında , şampiyonluk mücadelesi veren ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı zorlu derbinin hazırlıklarına da başladı.

Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren , hafta sonunda oynayacağı derbisinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.

DORUKHAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Soğuk algınlığı geçiren antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 09.03.2020
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