Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Atiba'nın sözleşmesi uzatılıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'ta yönetim kararını verdi! Atiba'nın sözleşmesi uzatılıyor

Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Atiba'nın sözleşmesi uzatılıyor

Uzun yıllardır forması giyen Kanadalı futbolcu , ilerleyen yaşına rağmen başarılı bir sezon geçiriyor. Taraftarın da gönlünde taht kuran deneyimli oyuncu için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. 37'lik Atiba'nın sözleşmesi uzatılacak.

'ta 7. sezonunu geçiren , ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu. Elneny ile birlikte oynayınca hücumda daha fazla gözüken Kanadalı yıldız, 4 gol ve 5 asistle skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki oyuncu, hem ortaya koyduğu futbol hem de profesyonelliği ile tüm camianın takdirini kazanırken, yeni sözleşmeyi de kaptı. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecek mukavelesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Yöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için "O bizim önemli değerlerimizden birisi. Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı. Gelecek yıl da birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 09.03.2020
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