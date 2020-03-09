Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Atiba'nın sözleşmesi uzatılıyor
Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen başarılı bir sezon geçiriyor. Taraftarın da gönlünde taht kuran deneyimli oyuncu için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. 37'lik Atiba'nın sözleşmesi uzatılacak.
Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu. Elneny ile birlikte oynayınca hücumda daha fazla gözüken Kanadalı yıldız, 4 gol ve 5 asistle skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki oyuncu, hem ortaya koyduğu futbol hem de profesyonelliği ile tüm camianın takdirini kazanırken, yeni sözleşmeyi de kaptı. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecek mukavelesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Yöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için "O bizim önemli değerlerimizden birisi. Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı. Gelecek yıl da birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 09.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Atiba'nın sözleşmesi uzatılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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