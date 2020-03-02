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02 Mart 2020, Pazartesi
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Elneny’ye tebrik 'Aferin kardeşim'

Elneny’ye tebrik 'Aferin kardeşim'

maçında özellikle ve Elneny'nin uyumlu oyunu alkış almıştı.

'ın attığı ilk golün asistini yapan takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'ye, orta sahada birlikte oynadığı 'dan övgü geldi. Kanadalı futbolcu, dün takım arkadaşıyla yan yana olduğu fotoğrafını paylaşıp, Alanya maçını kast ederek, "Patron bu adamdı. Aferin kardeşim" notunu düştü.

  1. 2.3.2020
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