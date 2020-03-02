Elneny’ye tebrik 'Aferin kardeşim'

Burak Yılmaz'ın attığı ilk golün asistini yapan takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'ye, orta sahada birlikte oynadığı Atiba Hutchinson'dan övgü geldi. Kanadalı futbolcu, dün takım arkadaşıyla yan yana olduğu fotoğrafını paylaşıp, Alanya maçını kast ederek, "Patron bu adamdı. Aferin kardeşim" notunu düştü.