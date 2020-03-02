Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesiyle adeta küllerinden doğan Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Loris Karius'un sezon sonu Liverpool'a geri dönecek olması üzerine siyah-beyazlı, ekip transferde önceliği kaleye verdi. Kara Kartal'da kaleci transferi için iki isim öne çıkarken, teknik direktör Yalçın'ın iki aday arasından seçim yapması bekleniyor. İşte detaylar...
2 Mart 2020 Pazartesi 06:36
Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Finansal sıkıntılar nedeniyle transferde maliyeti düşük isimlere yönelecek olan Beşiktaş, gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlarken, ilk takviye yapılacak bölge kale olacak.

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Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius'un kalmayacağını açıklamasının ardından adayları yeniden gözden geçiren siyah-beyazlı yönetim için Fabri ve Volkan Babacan isimleri bir adım öne çıkıyor.

Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Başkan Ahmet Nur Çebi ve idareciler, İspanyol file bekçisini taraftarın da çok sevmesi nedeniyle ilk alternatif olarak düşünürken, İngiliz ekibi Fulham'ın da kadroda istememesi nedeniyle transferin kolay bir şekilde bitebileceği görüşündeler.

Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Şu an İspanyol temsilcisi Mallorca'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin de Beşiktaş'a sıcak bakması imzaların atılması için önemli bir etken.

Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Diğer aday Volkan Babacan konusunda henüz net bir adım atmayan siyah-beyazlıların, sezon sonu Başakşehir'e yapılacak teklif üzerinde çalıştığı gelen haberler arasında.

Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

31 yaşındaki Volkan'ın yedek kalmak istemediği için Başakşehir'den ayrılmaya karar vermesi ve Sergen Yalçın'ın Türk bir kaleci tercih etmesi ise Volkan'ın artısı.

Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları

Yönetimin önce Volkan'ın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüp ardından Başakşehir'le masaya oturacağı bildiriliyor. İki aday arasında bonservis ve maaş talebi daha uygun olan ismin tercih edileceği dile getiriliyor.

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