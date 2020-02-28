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28 Şubat 2020, Cuma
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Dorukhan derbi maça yetişebilir

Dorukhan derbi maça yetişebilir

'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün hedefi derbisinde oynamak.

Dorukhan için Alanya deplasmanı hedef olarak belirlenmişti. Ancak genç oyuncunun sakatlığının iyileşmesine rağmen henüz forma giyecek seviyeye gelmediği bildirildi. Yalçın'ın da bu düşüncesini Dorukhan'a ilettiği belirtildi.

  1. 28.2.2020
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