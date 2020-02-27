Kara Kartal bugün Alanya’da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kara Kartal bugün Alanya’da

bugün Alanya’da

Kara Kartal bugün Alanya’da

, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü.

, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile devam eden idman, şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve daha sonra ViDA özel uçakla Alanya'ya gidecek.

ALANYA MAÇINI ÖZKAHYA YÖNETECEK
Beşiktaş'ın yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını yönetecek. Mehmet Metin ve Samet Çavuş'un yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın VAR hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. Özkahya, bu sezon Beşiktaş'ın maçını ilk kez yönetecek.

  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal bugün Alanya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN