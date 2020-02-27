Kara Kartal bugün Alanya’da

Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile devam eden idman, şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve daha sonra ViDA özel uçakla Alanya'ya gidecek.



ALANYA MAÇINI ÖZKAHYA YÖNETECEK

Beşiktaş'ın yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek. Mehmet Metin ve Samet Çavuş'un yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın VAR hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. Özkahya, bu sezon Beşiktaş'ın maçını ilk kez yönetecek.