Kara Kartal bugün Alanya’da
Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile devam eden idman, şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve daha sonra ViDA özel uçakla Alanya'ya gidecek.
ALANYA MAÇINI ÖZKAHYA YÖNETECEK
Beşiktaş'ın yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek. Mehmet Metin ve Samet Çavuş'un yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın VAR hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. Özkahya, bu sezon Beşiktaş'ın maçını ilk kez yönetecek.
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ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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