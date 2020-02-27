Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Serdar Saatçi kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Kendi transferini böyle açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı

Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! ile resmen imzaladı

Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı

'ın altyapısında 7 senedir formasını giyen , Beşiktaş ile profosyenel sözleşmeyi imzaladı. 17 yaşındaki genç milli stoper hesabından yaptığı paylaşımla transferini resmen açıkladı. Peki 'Serdar Saatçi kimdir?' detaylar haberimizde...

2003 doğumlu 17 yaşındaki stoper ile profesyenel sözleşme imzaladı. hesabından yaptığı paylaşımda transferini resmen açıklayan genç futbolcu, "Altyapıda 7 sene boyunca sırtımda gururla taşıdığım Beşiktaş kulübünün şerefli formasını bugün itibariyle profesyonel olarak terletmek üzere sözleşme bulunmaktayım. Üstümde emeği bulunan hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim." ifadelerine yer verdi.



SERDAR SAATÇİ KİMDİR?
14 Şubat 2003 doğumlu, stoper mevkisinde forma giyen Serdar Saatçi, 7 senedir Beşiktaş alt yapısında forma giyiyor. Genç stoper aynı zamanda U17 'nın 7 kez formasını terletti. Sağ ve sol stoperde forma giyebilen 17 yaşındaki genç futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Serdar Saatçi, aynı zamanda Beşiktaş U17 takımında kaptanlığını yapıyor.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 17:28
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