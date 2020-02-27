Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı
Beşiktaş'ın altyapısında 7 senedir formasını giyen Serdar Saatçi, Beşiktaş ile profosyenel sözleşmeyi imzaladı. 17 yaşındaki genç milli stoper sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferini resmen açıkladı. Peki 'Serdar Saatçi kimdir?' detaylar haberimizde...
Beşiktaş 14 Şubat 2003 doğumlu 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi ile profesyenel sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferini resmen açıklayan genç futbolcu, "Altyapıda 7 sene boyunca sırtımda gururla taşıdığım Beşiktaş kulübünün şerefli formasını bugün itibariyle profesyonel olarak terletmek üzere sözleşme bulunmaktayım. Üstümde emeği bulunan hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim." ifadelerine yer verdi.
SERDAR SAATÇİ KİMDİR?
14 Şubat 2003 doğumlu, stoper mevkisinde forma giyen Serdar Saatçi, 7 senedir Beşiktaş alt yapısında forma giyiyor. Genç stoper aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın 7 kez formasını terletti. Sağ ve sol stoperde forma giyebilen 17 yaşındaki genç futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Serdar Saatçi, aynı zamanda Beşiktaş U17 takımında kaptanlığını yapıyor.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 17:28
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.