Genç oyuncu kendi transferini açıkladı! Beşiktaş ile resmen imzaladı

Beşiktaş 14 Şubat 2003 doğumlu 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi ile profesyenel sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferini resmen açıklayan genç futbolcu, "Altyapıda 7 sene boyunca sırtımda gururla taşıdığım Beşiktaş kulübünün şerefli formasını bugün itibariyle profesyonel olarak terletmek üzere sözleşme bulunmaktayım. Üstümde emeği bulunan hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim." ifadelerine yer verdi.







SERDAR SAATÇİ KİMDİR?

14 Şubat 2003 doğumlu, stoper mevkisinde forma giyen Serdar Saatçi, 7 senedir Beşiktaş alt yapısında forma giyiyor. Genç stoper aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın 7 kez formasını terletti. Sağ ve sol stoperde forma giyebilen 17 yaşındaki genç futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Serdar Saatçi, aynı zamanda Beşiktaş U17 takımında kaptanlığını yapıyor.