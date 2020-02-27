Fatih Aksoy çıkmazı
Beşiktaş, 1.5 seneliğine Sivasspor’a kiraladığı Fatih Aksoy’u geri istedi. Satın alma opsiyonunu elinde bulunan kırmızıbeyazlılar ise Kartal’a ‘olumsuz’ yanıt verdi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak gönderdiği isimlerin performanslarına göre yol haritasını belirledi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 seneliğine Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy için teknik direktör Sergen Yalçın "Geri dönsün" talebinde bulundu. Başarılı teknik adam kendisi gibi Beşiktaş alt yapısından çıkan Fatih'i, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Elneny'nin yerine gelecek sezon orta sahada oynatmak istiyor. Ancak Sivasspor, Beşiktaş yönetimine, "Fatih'in satın alma opsiyonu bizde. Onu göndermeyi düşünmüyoruz, opsiyon hakkımızı kullanarak bonservisini alacağız" yanıtını verdi. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi Sivasspor'u bu hakkından vazgeçirebilmek için kırmızı-beyazlı yöneticilerle masaya oturacağı belirtildi.
22 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy, Sivasspor formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Fatih bu periyotta 1789 dakikada sahada kalırken, 2 de asist yaptı.
- 27.2.2020
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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