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27 Şubat 2020, Perşembe
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Fatih Aksoy çıkmazı

, 1.5 seneliğine ’a kiraladığı ’u geri istedi. Satın alma opsiyonunu elinde bulunan kırmızıbeyazlılar ise ’a ‘olumsuz’ yanıt verdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yönetimi, kiralık olarak gönderdiği isimlerin performanslarına göre yol haritasını belirledi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 seneliğine 'a kiralanan için teknik direktör "Geri dönsün" talebinde bulundu. Başarılı teknik adam kendisi gibi Beşiktaş alt yapısından çıkan Fatih'i, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Elneny'nin yerine gelecek sezon orta sahada oynatmak istiyor. Ancak Sivasspor, Beşiktaş yönetimine, "Fatih'in satın alma opsiyonu bizde. Onu göndermeyi düşünmüyoruz, opsiyon hakkımızı kullanarak bonservisini alacağız" yanıtını verdi. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi Sivasspor'u bu hakkından vazgeçirebilmek için kırmızı-beyazlı yöneticilerle masaya oturacağı belirtildi.

22 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy, Sivasspor formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Fatih bu periyotta 1789 dakikada sahada kalırken, 2 de asist yaptı.

  1. 27.2.2020
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