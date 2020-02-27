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27 Şubat 2020, Perşembe
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Domagoj Vida’ya Ada kancası

Domagoj Vida’ya Ada kancası

ekiplerinden West Ham, 'ın savunma oyuncusu Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

ekiplerinden West Ham, 'ın savunma oyuncusu Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta dönemlerinin gözde isimlerinden birisi olan Vida için İngiliz ekiplerinden West Ham harekete geçti. Küme düşmeme savaşı veren West Ham, savunmasını güçlendirmek için gelecek sezonun transfer listesine Vida'yı aldı. 30 yaşındaki defans oyuncusunu teknik direktör Moyes'in çok istediği önerildi.
  1. 27.2.2020
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