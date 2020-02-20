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20 Şubat 2020, Perşembe
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ŞOK! hastanelik oldu

ŞOK! Adem Ljajic hastanelik oldu

'ta şoku yaşanıyor. 'ın cumartesi günü oynanacak derbisinde şans vermeyi düşündüğü Sırp yıldız hastanelik oldu.

'ta şoku yaşanıyor. 'ın cumartesi günü oynanacak derbisinde şans vermeyi düşündüğü Sırp yıldız hastanelik oldu. Şiddetli bademcik enfeksiyonu (Kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde serum ve antibiyotik tedavisi devam eden Adem Ljajic, dün yapılan antrenmana katılamadı. Sırp futbolcunun bu sabah yapılacak son kontrolünün ardından uygun görülmesi durumunda idmana çıkarılması düşünülüyor.
  1. 20.2.2020
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