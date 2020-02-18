Akida Beşiktaş’ta

Kendi liginde fırtına gibi esen kadın futbol takımı, Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı atarak formayı giydi. 1.58 boyundaki Akida için resmi siteden açıklama yapıldı ve "Esse Mbeyu Akida'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.