Akida Beşiktaş’ta
Kendi liginde fırtına gibi esen kadın futbol takımı, Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı atarak formayı giydi.
Kendi liginde fırtına gibi esen kadın futbol takımı, Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı atarak formayı giydi. 1.58 boyundaki Akida için resmi siteden açıklama yapıldı ve "Esse Mbeyu Akida'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Akida Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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