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18 Şubat 2020, Salı
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Akida ’ta

Akida Beşiktaş’ta

Kendi liginde fırtına gibi esen kadın takımı, Kenyalı orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı atarak formayı giydi.

Kendi liginde fırtına gibi esen kadın takımı, Kenyalı orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı atarak formayı giydi. 1.58 boyundaki Akida için resmi siteden açıklama yapıldı ve "Esse Mbeyu Akida'ya Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

  1. 18.2.2020
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