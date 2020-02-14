Sergen Yalçın Caner Erkin'e neden sinirlendiğini açıkladı

Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansı iyice azalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçta bir pozisyonda Caner Erkin'e sinirlendi.

Uygun bir bölgeden serbest vuruş kazanan siyah-beyazlılarda topun başına geçen Caner Erkin, istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı. Oyuncusunun kullandığı frikiği beğenmeyen Sergen Yalçın bir reaksiyon göstermişti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, bu reaksiyonun sebebini açıkladı.

Sergen Yalçın: Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip de o frikiği atamazsın. Mesafe vermen lazım. En azından bir 3-4 metre olması lazım. O açıdan sinirlendim.