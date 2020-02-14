Sergen Yalçın Caner Erkin'e neden sinirlendiğini açıkladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir 3 puan yitirdi. Karşılaşma anında Caner Erkin'in kullandığı frikik vuruşuna tepki gösteren teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda tepkisinin nedenini açıkladı.
Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansı iyice azalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçta bir pozisyonda Caner Erkin'e sinirlendi.
Uygun bir bölgeden serbest vuruş kazanan siyah-beyazlılarda topun başına geçen Caner Erkin, istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı. Oyuncusunun kullandığı frikiği beğenmeyen Sergen Yalçın bir reaksiyon göstermişti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, bu reaksiyonun sebebini açıkladı.
Sergen Yalçın: Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip de o frikiği atamazsın. Mesafe vermen lazım. En azından bir 3-4 metre olması lazım. O açıdan sinirlendim.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 23:12
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Sergen Yalçın Caner Erkin'e neden sinirlendiğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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