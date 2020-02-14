Sergen Yalçın Caner Erkin'e neden sinirlendiğini açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'e neden sinirlendiğini açıkladı

Sergen Yalçın Caner Erkin'e neden sinirlendiğini açıkladı

, 'in 22. haftasının açılış maçında Medipol 'e 1-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir 3 puan yitirdi. Karşılaşma anında 'in kullandığı frikik vuruşuna tepki gösteren , maç sonunda tepkisinin nedenini açıkladı.

Medipol 'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansı iyice azalan 'ta maçta bir pozisyonda 'e sinirlendi.

Uygun bir bölgeden serbest vuruş kazanan siyah-beyazlılarda topun başına geçen Caner Erkin, istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı. Oyuncusunun kullandığı frikiği beğenmeyen Sergen Yalçın bir reaksiyon göstermişti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, bu reaksiyonun sebebini açıkladı.

Sergen Yalçın: Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip de o frikiği atamazsın. Mesafe vermen lazım. En azından bir 3-4 metre olması lazım. O açıdan sinirlendim.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 23:12
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