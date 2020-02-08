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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Kaleye 1.91’lik dev

Kaleye 1.91’lik dev

, 'nın takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek.

, 'nın takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek. Beşiktaş'ta kadroya giremeyen gençler oraya gidecek, siyah-beyazlılar da bu sayede Priştine'nin genç oyuncularının ilk durağı olacak. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gözüne Kosova ekibinde forma giyen 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Visar takıldı. Bekaj son olarak Hoffenheim'e gidecekti ancak Alman ekibinin yaptığı başvuru TMS sistemine takılınca transfer gerçekleşmedi.
  1. 8.2.2020
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