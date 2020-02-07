Kocaelispor Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Antalyaspor'la prensipte anlaştı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Kocaelispor 'ın satışı için 'la prensipte anlaştı

Kocaelispor Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Antalyaspor'la prensipte anlaştı

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, futbolcusu 'ın satışı için temsilcisi Fraport-TAV 'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Genç oyuncu için Süper Lig devi da devredeydi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başkan Hüseyin Üzülmez, "Bu anlaşmaya göre, için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık gönderilmek istenirse, Kocaelispor'a bedelsiz verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi, öncelikle Kocaelispor'un menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Üzülmez ayrıca, altyapı oyuncularından Onur Alp Sarman'ın kulüpte kaldığını ve kendisiyle profesyonel sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.

BEŞİKTAŞ'IN RADARINDAYDI!
Antalyaspor'un anlaşma sağladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın transferi için da oldukça istekliydi. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor'a teklifini iletmiş ve beklemeye geçmişti. Beşiktaş'la Kocaelispor transferde anlaşma sağlayamayınca oyuncu Antalyaspor'un yolunu tuttu.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 00:30
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