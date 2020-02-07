Kocaelispor Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Antalyaspor'la prensipte anlaştı
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Süper Lig temsilcisi Fraport-TAV Antalyaspor'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Genç oyuncu için Süper Lig devi Beşiktaş da devredeydi.
Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başkan Hüseyin Üzülmez, "Bu anlaşmaya göre, Gökdeniz Bayrakdar için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı Antalyaspor hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık gönderilmek istenirse, Kocaelispor'a bedelsiz verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi, öncelikle Kocaelispor'un menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Üzülmez ayrıca, altyapı oyuncularından Onur Alp Sarman'ın kulüpte kaldığını ve kendisiyle profesyonel sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.
BEŞİKTAŞ'IN RADARINDAYDI!
Antalyaspor'un anlaşma sağladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın transferi için Beşiktaş da oldukça istekliydi. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor'a transfer teklifini iletmiş ve beklemeye geçmişti. Beşiktaş'la Kocaelispor transferde anlaşma sağlayamayınca oyuncu Antalyaspor'un yolunu tuttu.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 00:30
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