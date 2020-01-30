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30 Ocak 2020, Perşembe
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Luce’ye gittiler

Luce’ye gittiler

Başkan ’nin danışmanı ve yöneticiler Lucescu ile görüşmek için Bükreş’e gittiler.

'nin danışmanlık görevine getirdiği ve A.Ş yöneticileri Lucescu bir araya gelmek için bugün Bükreş'e gitti. 'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen yönetim bugün tecrübeli teknik adamla görüşecek. Lucescu'nun milli takım teknik direktörlük görevine getirildiği dönemde yardımcısı ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması, 'den ve Gurbetçi genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu. yönetimi önümüzdeki iki senenin planlamasını genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir ekip olarak kurgulama arzusunda.
  1. 30.1.2020
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