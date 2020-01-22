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22 Ocak 2020, Çarşamba
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’da evin hazır Karius!

Japonya’da evin hazır Karius!

Karius'un yaptığı hataların ünü ve Avrupa sınırlarını aştı 'ya kadar uzandı. Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu sitesi tarafından haber yapıldı.

Karius'un yaptığı hataların ünü ve Avrupa sınırlarını aştı 'ya kadar uzandı. Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu sitesi tarafından haber yapıldı. Karius'un Japon kadın hayranları ise Alman kalecinin Japon Ligine transfer olması için kampanya başattı. "Türkler istemiyorsa, Japonya'da evin hazır" mesajlarıyla Karius'u ülkelerine davet ettiler.
  1. 22.1.2020
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