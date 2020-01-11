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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle buluştu

, 'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. 'da sürdüren siyahbeyazlılarda Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan 'nda öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. 'da sürdüren siyahbeyazlılarda Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan 'nda öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Usta hoca, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 11.1.2020
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