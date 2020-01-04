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04 Ocak 2020, Cumartesi
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günün ikinci antrenmanını yaptı

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı

, devre arası kamp çalışmalarına bu akşam 'da yönetiminde yaptığı idmanla devam etti.

, devre arası kamp çalışmalarını bu akşam 'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Asbaşkan, A Takımı ve Ümraniye 'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftar ile antrenman öncesinde bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 04.01.2020
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