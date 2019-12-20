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20 Aralık 2019, Cuma
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Topu kapın işi bitirin!

Topu kapın işi bitirin!

, derbinin şifresini belirledi. Avcı, “Rakipten top çalmak için gerekli çabayı gösterelim işi bitiririz Önce dirençlerini kıralım, gerisi kendiliğinden gelecek” diye konuştu.

'ta tüm gözler hafta sonunda Ülker Stadyumu'nda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra Yeni 'ya mağlup olan siyah-beyazlılarda tek hedef, 'deki zorlu deplasmandan üç puan çıkarmak. Teknik direktör da bu konuda futbolcularıyla her gün özel görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Dış sahada alınacak bir galibiyetin şampiyonluk yarışında büyük avantaj olacağını belirten tecrübeli hoca, derbinin şifresini nasıl çözeceğini de belirledi.

RAKAMLARLA KONUŞTU

Avcı'ya göre zorlu maçı kazanmak için yapılması gereken ilk şey topun hakimiyetini ellerinde tutmak. Tecrübeli çalıştırıcı, iç sahada 134 kezle en fazla top çalan ilk 4 takım içinde olmalarına rağmen dış sahada sadece 88 kez top çalarak ligin en az top çalan takımı olmalarını kabullenemiyor. İç sahada top çalmak için 202 kez hamle yapılmasına rağmen bu sayının dış sahada 135'e düşmesine anlam veremeyen Avcı, derbisinde 19.3 olan dış saha değil, 25.3 olan iç saha top çalma denemesiyle oynamalarını istedi.

  1. 20.12.2019
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