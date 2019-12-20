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20 Aralık 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Kartal taktik çalıştı

, derbi hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı.

, derbi hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. İdmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Douglas katılmadı.

  1. 20.12.2019
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