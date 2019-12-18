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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Son rakip Zaragoza

Son rakip Zaragoza

D Grubu 9. maçında bugün temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

D Grubu 9. maçında bugün temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Beşiktaş, ilk maçta 74-73 mağlup olmuştu.
  1. 18.12.2019
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