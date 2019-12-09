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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu

Beşiktaş Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen (), İspanya (), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti.

'in 6. haftasında 5 puanla 16. sırada kalan siyah-beyazlı takım, 14. haftada 27 puanla 2. sıraya yükseldi. ; , İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ligleri dikkate alındığında ilk üç sırada yer alan takımlar arasında en büyük yükselişi göstererek şampiyonluk yarışı içine girdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı takım, son 8 haftada hızlı bir yükselişe geçerek zirve yarışına ortak oldu.

Ligde üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda 8 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayarak 2. sıraya kadar yükseldi ve şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

SON 3 HAFTADA HIZLI ÇIKIŞ

Siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada önemli bir yükselişe imza attı.

Ligin 7 ve 8. haftalarını 12. sırada tamamlayan Beşiktaş, sonraki 3 haftayı 8'incilikte geçirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında 5. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, 13. haftada 3. sıraya geldi. Çıkışını 14. haftada da sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi.

AVRUPA'DA EN HIZLI YÜKSELİŞE İMZA ATTI

Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında zirve yarışı için en büyük mücadeleyi veren takım oldu.

Bundesliga'da 14. hafta sonunda ilk üç sırayı paylaşan , Leipzig ve genelde zirveye yakın bir mücadele sergilediler. Söz konusu ligde sadece Borussia Dortmund, 6. haftada 8. sırada kalırken, 14. haftada 3'üncülüğe kadar çıkabildi.

İngiltere'de 16. hafta geride kalırken ilk 3 sırada yer alan Liverpool, Leicester City ve , fazla iniş çıkış yaşamadan zirve mücadelesini sürdürüyor. Bu üç takım, ligin 6. haftasında da ilk 3 sırayı paylaştı. 'de en önemli çıkışı yapan takım Tottenham oldu. Ligin 12. haftasında 14. sırada kalan Tottenham, 16. haftada 6. sıraya kadar geldi.

İtalya Seria A'da ise İnter, Juventus ve Lazio ilk 3 sırayı paylaşıyor. Inter ile Juventus sezon başından beri zirve içinde yer alırken, 6. haftayı 6. sırada tamamlayan Lazio, 15. haftada 3. sıraya çıktı.

İspanya 'da lider Barcelona, 5. haftayı 8. sırada bitirdikten sonra 16. hafta liderliğe kadar yükseldi. Şu anda 2 ve 3. sırada bulunan ile Sevilla, fazla gerilere düşmeden zirve yarışını sürdürüyor.

Fransa Lig 1'de 16. hafta geride kalırken, ilk haftadan itibaren zirvenin içinde yer aldı. Ligde 2. sırada bulunan Marsilya ise sezona kötü başlamasına rağmen 6. haftayı 5. sırada tamamladı. Söz konusu haftayı 6. sırada geçen Lille de 16. haftada 3'üncülüğe yükseldi.

Beşiktaş, Süper Lig'de büyük bir çıkış yaparak zirveye ortak olurken, Avrupa'nın beş büyük liginde bu şekilde şampiyonluk yarışı içine giren takım olmadı.

  1. 09.12.2019
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