Mohammed Elneny Beşiktaş'tan ayrılıyor! Rota İspanya... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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'tan ayrılıyor! Rota İspanya...

Mohammed Elneny Beşiktaş'tan ayrılıyor! Rota İspanya...

'ın sezon başında İngiltere ekibi 'den kadrosuna dahil ettiği Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny için İspanyol medya yayın organı 'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

'ın sezon başında ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 'e 'dan talip çıktı.

'nun okuyucularına aktardığı habere göre Elneny'e La Liga ekiplerinden talip oldu.

"OCAK'TA AYRILABİLİR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Mohammed Elneny'in Ocak döneminde Beşiktaş'tan ayrılmak için menajeri Sascha Empacher ile görüştüğü ve Betis'ten gelecek resmi teklifi kabul edeceği belirtildi.

RUBI ONU ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Real Betis teknik direktörü Rubi'nin, Elneny transferini çok istediği ve orta sahasının 'dinamosu' olarak kullanacağı aktarıldı.

ARSENAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in ise ayrılığa sıcak baktığı, 10 milyon euroluk bonservis talep edeceği belirtildi.

Mohammed Elneny, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 11 müsabakada 896 dakika forma giydi.



  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 12:56
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