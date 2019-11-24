Konya’nın golü var’a takıldı!

Bu dakikada sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyaspor golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem Fırat Aydınus'a inceleme uyarısı geldi. Ekrana gelen Aydınus yaptığı incelemenin ardından Ömer Ali Şahiner'in, kaleci Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.