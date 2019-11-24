Konya’nın golü var’a takıldı!
Konyaspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı mücadelenin 4. dakikasında ev sahibi ekip Milosevic ile ağları sarstı ve pozisyon VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.
Bu dakikada sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyaspor golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem Fırat Aydınus'a inceleme uyarısı geldi. Ekrana gelen Aydınus yaptığı incelemenin ardından Ömer Ali Şahiner'in, kaleci Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Konya’nın golü var’a takıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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