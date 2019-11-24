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24 Kasım 2019, Pazar
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’nın golü var’a takıldı!

Konya’nın golü var’a takıldı!

- maçında ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 'in 12. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı mücadelenin 4. dakikasında ev sahibi ekip Milosevic ile ağları sarstı ve pozisyon VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.

Bu dakikada sağ taraftan atılan uzun topu son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem 'a inceleme uyarısı geldi. Ekrana gelen Aydınus yaptığı incelemenin ardından Ömer Ali Şahiner'in, kaleci Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.

  1. 24.11.2019
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