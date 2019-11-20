Beşiktaş'ta N'Koudou: Gollerime devam edeceğim

Siyah-beyazlıların yeni transferi N'Koudou, futboluyla göze girmeyi başardı. Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan Fransız oyuncu kendine güveniyor. Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Konya önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.

MAKSİMUM KATKI

Konyaspor karşılaşmasında gol yollarındaki bütün yükü skorer forvet Burak Yılmaz'ın omuzlarına vermek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, kanat bölgesinde görevlendireceği Kevin N'Koudou'dan, bulduğu her fırsatta ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor. Fransız oyuncu da hocasına, "Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Sıkıntılı günler geride kaldı, şimdi takımıma maksimum katkıyı yapacağım" diye konuştu.

AVCI N'KOUDOU'YA GÜVENİYOR

Abdullah Avcı, sakatlığı tamamen geçen 24 yaşındaki başarılı oyuncu N'Koudou ile özel bir toplantı yaptı. Avcı'nın bu görüşmede "Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Sana skor konusunda da çok güveniyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. N'Koudou, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 544 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde takımına 1 gol,1 asistlik skor katkısı yaptı.