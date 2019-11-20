Adalı’dan ziyaret
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık yarışında Ahmet Nur Çebi'ye karşı kaybeden, siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı ve beraberinde heyet, Çebi'yi ziyaret etti.
Vodafone Park'ta yapılan ziyarette Adalı'nın yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora da yer aldı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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