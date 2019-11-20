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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Adalı’dan ziyaret

Adalı’dan ziyaret

'ta gerçekleştirilen başkanlık yarışında 'ye karşı kaybeden, siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyelerinden ve beraberinde heyet, Çebi'yi ziyaret etti.

Vodafone Park'ta yapılan ziyarette Adalı'nın yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora da yer aldı.

  1. 20.11.2019
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