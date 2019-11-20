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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Aboubakar 'a gelmeme nedenini açıkladı!

Aboubakar Beşiktaş'a gelmeme nedenini açıkladı!

27 yaşındaki golcü, “Bu yaz ’a olacaktım. Fakat Beşiktaş maaşları ödeyemiyordu. Başkan da sağlık durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi” ifadelerini kullandı.

'ın devre arasında yeniden transferini düşündüğü belirtilen 'dan, siyah-beyazlı ekibe olası transferiyle ilgili açıklamalar geldi. 27 yaşındaki santrfor, Portekiz basınına yaptığı açıklamada "Elbette Porto'dan ayrılacağım, hayatımı Porto'da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. İşin gerçeği Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve maaşları da ödeyemiyordu. Ayrıca başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi" ifadelerini kullandı.

TAMAMEN İYİLEŞTİM
Milli takıma yeniden davet edilen Vincent Aboubakar şöyle devam etti: "Eğer şimdi milli takımdaysam, bu tamamen iyileştiğim içindir. Yaşadığım sakatlık biraz sabır ve biraz da zaman isteyen bir sakatlıktı. Çünkü tendonlar ve çapraz bağlar kopmuştu. Şimdi antrenörlerim sakatlığın nüksetmesinden korkuyor olabilirler. Ancak şu an kendimi sahaya çıkmaya hazır hissediyorum. Ritmimi bulmaya ihtiyacım var. Bu da bir iki maç oynamakla olacak, sonrasında gerisi gelecektir."

Porto ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Aboubakar, yeniden forma giymeye başladı. Afrika Uluslar Kupası'nda geçtiğimiz hafta Kamerun formasını iki maçta giyen Aboubakar, Yeşil Burun ve Ruanda maçlarında boy gösterdi. Deneyimli forvetin önümüzdeki günlerde Porto ile de sahaya çıkma- sı bekleniyor.

  1. 20.11.2019
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