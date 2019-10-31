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31 Ekim 2019, Perşembe
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Üç puan yetmez!

Üç puan yetmez!

'ın derbide G.Saray'ı yendiği maçta takımının tek golünü atan Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi. Nayir, “ araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanmalıyız” dedi.

'ın derbide G.Saray'ı yendiği maçta takımının tek golünü atan , gelecek için umutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takım için iyi bir iyi motivasyon olduğunu belirterek, "Onu değerli kılacak süreç önümüzdeki iki maç olacak. araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanmalıyız" dedi. Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini anlatan Umut, "Goller, oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak" diye konuştu.

  1. 31.10.2019
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