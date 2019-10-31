Üç puan yetmez!
Beşiktaş'ın derbide G.Saray'ı yendiği maçta takımının tek golünü atan Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi. Nayir, “Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanmalıyız” dedi.
Beşiktaş'ın derbide G.Saray'ı yendiği maçta takımının tek golünü atan Umut Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takım için iyi bir iyi motivasyon olduğunu belirterek, "Onu değerli kılacak süreç önümüzdeki iki maç olacak. Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanmalıyız" dedi. Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini anlatan Umut, "Goller, oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak" diye konuştu.
- 31.10.2019
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Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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