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22 Ekim 2019, Salı
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'a üç şoku birden!

Beşiktaş'a üç sakatlık şoku birden!

'ta 'in 8. haftasında Ankaragücü ile 0-0 berabere biten maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay 'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcular derbide forma giyemeyecekler.

'ta sakatlar kervanı sürüyor. 'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılarda üç şoku birden yaşanıyor.

Kara Kartal'da Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay 'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 11:27
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