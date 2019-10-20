Adalı ve Çebi’den nezaket ziyareti

Beşiktaş'ta bugün yapılacak olağanüstü kongre öncesinde başkan adayları bir araya geldi. Önce Ahmet Nur Çebi, seçimdeki rakiplerinden Serdal Adalı'yı Etiler'deki seçim ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar diledi. Öğleden sonra da bu kez Serdal Adalı, kendisini ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'nin yanına giderek iade-i ziyarette bulundu.