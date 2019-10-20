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20 Ekim 2019, Pazar
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Adalı ve Çebi’den nezaket ziyareti

Adalı ve Çebi’den nezaket ziyareti

'ta bugün yapılacak öncesinde başkan adayları bir araya geldi. Çebi, seçimdeki rakiplerinden 'yı Etiler'deki ofisinde ziyaret etti.

'ta bugün yapılacak öncesinde başkan adayları bir araya geldi. Çebi, seçimdeki rakiplerinden 'yı Etiler'deki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar diledi. Öğleden sonra da bu kez Serdal Adalı, kendisini ziyaret eden 'nin yanına giderek iade-i ziyarette bulundu.

  1. 20.10.2019
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