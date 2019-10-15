Kara Kartal’da şut çalışması
Kara Kartal, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı.
Kara Kartal, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı. Oğuzhan Özyakup ve Güven ise takımdan ayrı koştu. İdmanda pas çalışmaları sonrası çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.
PSİKOLOJİK DESTEK!
Teknik patron Avcı, art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle futbolcularına "stres kontrolü" çalışması yaptırıyor. Psikologlardan destek alan Avcı, "Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında güç farkı yok. Kim psikolojik durumu iyi yönetirse üstün gelecek" diyerek kolları sıvadı.
- 15.10.2019
-
Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
-
İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
Yorum
dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
-
Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
Yorum
Pençe ÇEBİ!
Kara Kartal’da şut çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.