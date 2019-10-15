Kara Kartal’da şut çalışması - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kara Kartal’da şut çalışması

’da şut çalışması

Kara Kartal’da şut çalışması

, 'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı.

, 'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı. ve Güven ise takımdan ayrı koştu. İdmanda pas çalışmaları sonrası çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.

PSİKOLOJİK DESTEK!
Teknik patron Avcı, art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle futbolcularına "stres kontrolü" çalışması yaptırıyor. Psikologlardan destek alan Avcı, "Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında güç farkı yok. Kim psikolojik durumu iyi yönetirse üstün gelecek" diyerek kolları sıvadı.

  1. 15.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’da şut çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN