Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Adalı’nın “Karius’un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yok” sözleri devre arasında Beşiktaş kalesinde de bir sürpriz olabileceği şeklinde yorumlandı.
Adalı ya da Çebi'nin seçilmesi durumunda yönetimin Karius'un sözleşmesini devre arasında feshedeceği iddiası gündeme geldi. Çebi'nin gelmesi halinde şu an Mallorca'da kiralık oynayan Fabri'nin bonservisini Fulham'dan alacağı iddia edildi. Adalı'nın ise Karius'un yerine Volkan Babacan'la anlaşacağı belirtiliyor.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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