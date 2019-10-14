Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir

Adalı ya da Çebi'nin seçilmesi durumunda yönetimin Karius'un sözleşmesini devre arasında feshedeceği iddiası gündeme geldi. Çebi'nin gelmesi halinde şu an Mallorca'da kiralık oynayan Fabri'nin bonservisini Fulham'dan alacağı iddia edildi. Adalı'nın ise Karius'un yerine Volkan Babacan'la anlaşacağı belirtiliyor.