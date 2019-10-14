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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'ta kalede sürpriz biri olabilir

Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir

Adalı’nın “Karius’un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yok” sözleri devre arasında kalesinde de bir sürpriz olabileceği şeklinde yorumlandı.

Adalı ya da Çebi'nin seçilmesi durumunda yönetimin Karius'un sözleşmesini devre arasında feshedeceği iddiası gündeme geldi. Çebi'nin gelmesi halinde şu an Mallorca'da kiralık oynayan Fabri'nin bonservisini Fulham'dan alacağı iddia edildi. Adalı'nın ise Karius'un yerine 'la anlaşacağı belirtiliyor.

  1. 14.10.2019
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