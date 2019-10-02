Gözler Fikret Orman’da

Beşiktaş'ta gözler 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Yarın akşam Wolves ile oynanacak Avrupa Ligi maçının heyecanını bile geride bırakan "Yeni başkan kim olacak?" sorusu, camianın yanıtını en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu konuda tüm gözler Fikret Orman'a çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta "Görev süremi tamamladım" diyerek kulübü seçime götüreceklerini açıklayan Orman, o günden beri ne istifasını verdi ne de başkan adayı olup olmayacağını açıklamadı.

ADAY OLMAYACAK GİBİ

Camiada son günlerde 'Başkan aday olacak, kamuoyunun tepkisine bakıyor' söylemi yüksek sesle dile getirilerken, Orman'ın kulüp dergisindeki yazısındaki "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir" diye seslenmesi "Aday olmayacak" yorumlarını getirdi.

NET BİR İFADE OLMALI

Daha önce mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman'ın bu cümlesi de olağanüstü seçimde adaylığını koymayacağı şeklinde yorumlanırken; diğer adaylar ise net bir açıklama bekliyor. Özellikle adaylıkta adı geçen, kulübün eski ve yeni ikinci başkanları Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı; Orman'dan 'Adayım' ya da 'Değilim' açıklaması gelmeden resmi olarak bir açıklama yapmama kararı aldılar. Camia, Orman'ın gelecek bildirileri bekliyor.

KOLOT: KULÜBÜN BAŞI YOK!

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, Fikret Orman'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolot, "Orman'ın Beşiktaş'ın ve diğer başkan adaylarının önünü açması gerekiyor. Şu an kulübün başı yok. Böyle olunca hoca da camia da etkileniyor" diye konuştu.

ÇEBİ'DEN İLK HAMLE GELDİ

Yaklaşan olağanüstü kongre öncesi gözler Başkan adaylarına çevrildi. Mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı'nın dün yaptığı açıklama sonrası, eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi dün yol arkadaşlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Çebi'nin ekibinin adaylık imzası için dilekçeleri dağıtmaya ve noter onaylı imzaları toplanmaya başladıkları öğrenildi.