Hugo’dan olay itiraf

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde elinden kaçırdığı stoper Vitor Hugo, Beşiktaş'la ilgili flaş bir itiraf geldi. Brezilyalı savunmacı, "Beşiktaş'la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu. Ben de Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti" dedi.

LORIS KARIUS EN KÖTÜ 11'DE

Beşiktaş'taki performansıyla eleştirilen Loris Karius'a, İspanya'dan da olumsuz bir haber geldi. Siyah beyazlı taraftarların da yoğun eleştirisini alan Alman file bekçisi, 2019 yılının en kötü 11'i için aday gösterildi. Alman kaleci, Marca Gazetesi tarafından yapılan oylama sonucunda 2019'un en kötü 11'inde yer aldı. Loris Karius, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 5 maçta 9 gol yedi.