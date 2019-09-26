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26 Eylül 2019, Perşembe
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Hugo’dan olay itiraf

Hugo’dan olay itiraf

'ın yaz döneminde elinden kaçırdığı stoper , Beşiktaş'la ilgili flaş bir itiraf geldi. savunmacı, "Beşiktaş'la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu." açıklamasında bulundu.

'ın yaz döneminde elinden kaçırdığı stoper , Beşiktaş'la ilgili flaş bir itiraf geldi. savunmacı, "Beşiktaş'la görüşüyorduk ve transfer neredeyse bitiyordu. Ben de 'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti" dedi.

LORIS KARIUS EN KÖTÜ 11'DE
Beşiktaş'taki performansıyla eleştirilen 'a, 'dan da olumsuz bir haber geldi. Siyah beyazlı taraftarların da yoğun eleştirisini alan file bekçisi, 2019 yılının en kötü 11'i için aday gösterildi. Alman kaleci, Marca Gazetesi tarafından yapılan oylama sonucunda 2019'un en kötü 11'inde yer aldı. Loris Karius, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 5 maçta 9 gol yedi.

  1. 26.9.2019
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