Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takımda da eksik oyuncular bulunurken iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
29 Eylül 2019 Pazar 01:56
Güncelleme: 29.09.2019 01:56
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde 3 haftadır galip gelemeyen (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bordo- mavililer, 3 puan alarak yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor.
Teknik direktör Ünal Karaman, böyle maçların 'takım ruhu artı özverili mücadele' ile kazanıldığını vurgulayarak, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kötü gidişata Trabzonspor maçı ile son vermek istiyor.