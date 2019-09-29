İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takımda da eksik oyuncular bulunurken iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

29 Eylül 2019 Pazar 01:56 Güncelleme: 29.09.2019 01:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





