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İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takımda da eksik oyuncular bulunurken iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
29 Eylül 2019 Pazar 01:56 Güncelleme: 29.09.2019 01:56
İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Ligde 3 haftadır galip gelemeyen (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bordo- mavililer, 3 puan alarak yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor.

İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Teknik direktör Ünal Karaman, böyle maçların 'takım ruhu artı özverili mücadele' ile kazanıldığını vurgulayarak, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.

İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kötü gidişata Trabzonspor maçı ile son vermek istiyor.

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