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24 Eylül 2019, Salı
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Onlara inanıyorum

Onlara inanıyorum

, 90 dakika sonunda öğrencilerine sahip çıktı: "5 puan bize yakışmıyor ama kolay bir süreçte değiliz. Oyuna ve oyuncularıma inanıyorum. taraftarı, her zamanki gibi takımına sahip çıkmaya devam etsin"

Teknik Direktörü , maçın ardından önemli mesajlar verdi. 90 dakikayla ilgili sözlerine başlayan Avcı, "Ligin oyuncu kalitesi en yüksek takımına karşı üretmede sorun yaşadık. Burak ilk defa oynadı ve en fazla sprint atan oyunculardan biri. Necip'in ilk maçı... Basit top kaybından ayağımıza çarpan top kalemizde gol oldu" dedi. Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

MESAJLARI ALDIK

"Son 15 dakikalık bölümde istekliydik ve kazanabilirdik. Oyuna ve oyunculara inanıyorum. Oyunun içinden aldığımız mesajlar var. Beşiktaş taraftarının beklentisi yüksek. 5 puan bize yakışmıyor ama kolay bir süreçte değiliz. Sezon başından bu yana da bir süre olumsuzluk yaşıyoruz. Buradaki beklentileri de net bir şekilde biliyoruz. Beşiktaş taraftarı, takımlarına sahip çıkmaya devam etsin."

AVCI'DAN BAŞARI SÖZÜ

Abdullah Avcı ayrıca şunları söyledi: "Buraya gelirken, Beşiktaş'ın büyüklüğünü ve zorluklarını bilerek geldik. Hiçbir taraf gül bahçesi değil. Oyun bize doğru mesajlar veriyor. Oyuncu inanıyor, biz de inanıyoruz. Reaksiyon veriyorlar, umarım kısa sürede bunun karşılığını alırız" dedi.

  1. 24.9.2019
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