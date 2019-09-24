Onlara inanıyorum
Abdullah Avcı, 90 dakika sonunda öğrencilerine sahip çıktı: "5 puan bize yakışmıyor ama kolay bir süreçte değiliz. Oyuna ve oyuncularıma inanıyorum. Beşiktaş taraftarı, her zamanki gibi takımına sahip çıkmaya devam etsin"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından önemli mesajlar verdi. 90 dakikayla ilgili sözlerine başlayan Avcı, "Ligin oyuncu kalitesi en yüksek takımına karşı üretmede sorun yaşadık. Burak ilk defa oynadı ve en fazla sprint atan oyunculardan biri. Necip'in ilk maçı... Basit top kaybından ayağımıza çarpan top kalemizde gol oldu" dedi. Avcı, sözlerine şöyle devam etti:
MESAJLARI ALDIK
"Son 15 dakikalık bölümde istekliydik ve kazanabilirdik. Oyuna ve oyunculara inanıyorum. Oyunun içinden aldığımız mesajlar var. Beşiktaş taraftarının beklentisi yüksek. 5 puan bize yakışmıyor ama kolay bir süreçte değiliz. Sezon başından bu yana da bir süre olumsuzluk yaşıyoruz. Buradaki beklentileri de net bir şekilde biliyoruz. Beşiktaş taraftarı, takımlarına sahip çıkmaya devam etsin."
AVCI'DAN BAŞARI SÖZÜ
Abdullah Avcı ayrıca şunları söyledi: "Buraya gelirken, Beşiktaş'ın büyüklüğünü ve zorluklarını bilerek geldik. Hiçbir taraf gül bahçesi değil. Oyun bize doğru mesajlar veriyor. Oyuncu inanıyor, biz de inanıyoruz. Reaksiyon veriyorlar, umarım kısa sürede bunun karşılığını alırız" dedi.
- 24.9.2019
- FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
- Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
- FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
- Sivasspor - Trabzonspor maçından kareler...
- Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...
-
"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
-
Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
-
Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Onlara inanıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.