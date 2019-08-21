Volkan Babacan beklemede
Beşiktaş'ın listesindeki kaleci Volkan Babacan'ın durumu Başakşehir'in yapacağı transfere bağlı. Karius'un sakatlığı sonrası kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Volkan Babacan için görüşme halindeydi.
Beşiktaş'ın listesindeki kaleci Volkan Babacan'ın durumu Başakşehir'in yapacağı transfere bağlı. Karius'un sakatlığı sonrası kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Volkan Babacan için görüşme halindeydi. Başakşehir'in 22 yaşındaki kaleci Muhammed için Bursaspor ile prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların atılması durumunda Volkan Babacan'ın Beşiktaş'a gitmesine izin vereceği ifade edildi.
- 21.8.2019
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