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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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beklemede

Volkan Babacan beklemede

'ın listesindeki kaleci 'ın durumu 'in yapacağı transfere bağlı. Karius'un sakatlığı sonrası kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Volkan Babacan için görüşme halindeydi.

'ın listesindeki kaleci 'ın durumu 'in yapacağı transfere bağlı. Karius'un sakatlığı sonrası kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Volkan Babacan için görüşme halindeydi. Başakşehir'in 22 yaşındaki kaleci Muhammed için ile prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların atılması durumunda Volkan Babacan'ın Beşiktaş'a gitmesine izin vereceği ifade edildi.

  1. 21.8.2019
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