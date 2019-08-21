Mounie için 6 milyon euro

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı forvet hattına alternatif bir isim arayan yönetim, İngiltere'de Huddersfield forması giyen Steve Mounie için Ada ekibiyle masaya oturdu. İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman ile Futbol Direktörü Ali Naibi bu transfer için sıkı bir pazarlığa girdi. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1.90 boyundaki santrfor için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig'den düşen ve nakit para ihtiyacı olan Huddersfield futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisli satış yapabileceklerini Beşiktaşlı yetkililere ilettiler. Beşiktaş gelen bu yanıtın ardından Mounie için Huddersfield'e 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ada ekibinin bu hafta sonuna kadar yanıt vereceği öğrenildi.