Mounie için 6 milyon euro - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mounie için 6 milyon euro

Mounie için 6 milyon euro

'ta 'ın sakatlığından dolayı forvet hattına alternatif bir isim arayan yönetim, 'de forması giyen için Ada ekibiyle masaya oturdu.

'ta 'ın sakatlığından dolayı forvet hattına alternatif bir isim arayan yönetim, 'de forması giyen için Ada ekibiyle masaya oturdu. İngiltere'ye giden Başkan ile Futbol Direktörü Ali Naibi bu transfer için sıkı bir pazarlığa girdi. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1.90 boyundaki santrfor için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. 'den düşen ve nakit para ihtiyacı olan Huddersfield futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisli satış yapabileceklerini Beşiktaşlı yetkililere ilettiler. Beşiktaş gelen bu yanıtın ardından Mounie için Huddersfield'e 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ada ekibinin bu hafta sonuna kadar yanıt vereceği öğrenildi.

  1. 21.8.2019
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